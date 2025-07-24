В Черкассах ночью прозвучало несколько мощных взрывов. Среди раненых есть ребенок.

В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего в городе возникли пожары, есть раненые.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. "Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шестеро травмированных", - сообщил он и пообещал больше информации позже.

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В областном центре ощущались сбои в энергоснабжении и работе интернета.

Позже Табурец добавил, что пожары по городу ликвидированы.

По свежим данным от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, количество раненых выросло. "У нас есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - детализировал он.

Кроме того, в результате атаки на Одессу загорелся легендарный рынок Привоз. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что "спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место".

Также вражеские беспилотники атаковали Николаев, из-за чего в городе возникли пожары. Об этом сообщил председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким в Telegram. По его данным, в настоящее время сообщений о раненых не поступало.

Ночная атака на Украину

Ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Сначала Воздушные силы сообщали, что враг запускал БпЛА волнами с разных направлений. После третьей ночи на Украину плели уже ракеты.

Отбой воздушной тревоги дали только под утро. Но сейчас в ряде областей снова объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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