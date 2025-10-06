Россияне пытаются нарастить производство самолетов, выступающих носителями бомб с модулями планирования и коррекции.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам РФ очередную партию Су-34. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику", - говорят в ОАК.

Как всегда, россияне не стали обнародовать точное количество самолетов - на представленном видео можно видеть по меньшей мере две новые машины. Также сообщается, что это не последняя поставка в этом году.

Сам самолет предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, в частности объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования. Самолет может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Су-34 создали на базе советского Су-27. Его максимальная боевая нагрузка составляет 8000 кг (12 000 кг при боевом радиусе 1000 км). Общее количество построенных Су-34 оценивается в более чем 160 единиц.

Основным оружием истребителя-бомбардировщика выступают бомбы с модулем МПК (модуль планирования и коррекции). Последний превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточные с дальностью 40-60 км.

Российские авиастроение: главное

Недавно россияне сообщили, что в этом году в государственной корпорации "Ростех" должны "побить рекорд" по выпуску новых самолетов - планируется изготовить в полтора раза больше крылатых машин, чем в 2024-м.

Ранее на Западе подсчитали, что в течение прошлого года россияне могли получить 24 новых боевых самолета. В частности, Воздушно-космическим силам передали по меньшей мере десять фронтовых бомбардировщиков Су-34. Сами западные специалисты считают, что эти цифры свидетельствуют о стагнации российского авиастроения.

Вас также могут заинтересовать новости: