В полтора раза больше: в России заявили о 'рекордном количестве' изготовленных самолетов

Рост касается преимущественно выпуска боевых машин, таких как Су-35 и Су-34.

Российская государственная корпорация "Ростех" в этом году "побьет рекорд" по выпуску новых самолетов, изготовив в полтора раза больше крылатых машин, чем в прошлом году. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав "Ростеха") Вадим Бадеха.

"Этот год для корпорации является рекордным - по объему годового выпуска новых самолетов мы превзойдем этот показатель за все годы постсоветского периода. Выпустим практически на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год также был рекордным", - заявил руководитель ОАК.

Рост касается преимущественно выпуска боевых машин. Напомним, корпорация регулярно поставляет оккупационным войскам многофункциональные истребители Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и другие авиационные комплексы.

Видео дня

Что касается гражданского самолетостроения, то сегодня продолжается создание МС-21, "Суперджет-100", Ту-214 и Ил-114-300. Они должны компенсировать (по крайней мере частично) недостаток западных пассажирских самолетов Boeing и Airbus.

Самолетостроение в России - другие новости

Это не первый случай, когда в России говорят о "рекордах" производства самолетов. В июне сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация в этом году увеличит выпуск самолетов на 30%.

Со своей стороны отметим, что тезис о рекордном количестве выглядит немного странно, ведь на самом деле ситуация в российском авиастроении далека от нормальной.

С момента аннексии Крыма Россия сталкивается с санкционным давлением Запада, который обвалил производство авиатехники.

По подсчетам российского ЦАСТ, если в 2014 году Вооруженные силы РФ получили более 100 боевых и учебно-боевых самолетов нового производства, то в 2018-м эта цифра уменьшилась до 50-ти.

По подсчетам западных специалистов, в прошлом году РФ изготовила лишь несколько десятков боевых машин, что можно считать стагнацией авиастроения.

Вас также могут заинтересовать новости: