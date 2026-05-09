Испания может остаться без новых Patriot из-за скандала 2013 года, – СМИ

Испании крайне необходимы новые ЗРК для противодействия баллистическим ракетам.

Испания может остаться без новых комплексов Patriot, которые она заказала в США. Все из-за скандального решения испанского правительства, принятого еще в 2013 году. Об этом пишет портал Defense Express.

Издание отмечает, что в конце 2025 года Испания заключила контракт на закупку четырех ЗРК Patriot в версии Patriot PAC-3+, способной перехватывать баллистические ракеты. Однако сделку могут заблокировать по искам инвесторов к испанскому правительству по делу 13-летней давности.

Так, в 2013 году тогдашний премьер-министр страны Мариано Рахой решил заморозить субсидии для "зеленой" энергетики, сократить выплаты для уже построенных электростанций и даже ввести новый налог для владельцев солнечных панелей.

Как пишет издание, реакция бизнесменов не ограничилась словесным возмущением. Инвесторы подали соответствующие иски, и именно американские суды дали разрешение на поиск имущества Испании, которое можно конфисковать для компенсации убытков инвесторов.

И сейчас истцы изучают возможность повлиять на контракт по поставке Patriot в Испанию, заблокировав авансовые платежи или всю сделку.

Кроме того, под угрозой может оказаться даже выступление сборной Испании на чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет как раз в США, Канаде и Мексике.

"Для Испании закупка новых ЗРК Patriot важна, поскольку на сегодняшний день на вооружении имеется три батареи, одна из которых на ротационной основе находится в Турции в рамках миссии НАТО", – добавили в Defense Express.

