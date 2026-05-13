США всерьез обсуждают спасение путинского режима, – обозреватель WSJ

Давление США на Киев все больше напоминает попытку спасти режим Путина, пишет автор.

В американской прессе все чаще звучат оценки, что вопрос возможных уступок Украины постепенно превращается не столько в тему мирного урегулирования, сколько в вопрос политического выживания Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

Автор отмечает, что ранее идея компромисса вокруг оккупированных территорий рассматривалась администрацией Дональда Трампа как один из возможных путей завершения войны. Однако сейчас, по его мнению, ситуация изменилась: давление на Киев может восприниматься как попытка сохранить устойчивость российской власти на фоне ухудшающегося положения Москвы.

В статье говорится, что в западных политических и военных кругах существуют группы, считающие необходимым продолжение давления на Кремль до тех пор, пока Россия не заплатит высокую цену за войну. Особенно подобные настроения, как утверждает автор, присутствуют в странах Восточной Европы и Балтии.

Одним из признаков изменения ситуации Дженкинс называет меры безопасности в России во время празднования 9 мая. По его словам, Москва была вынуждена скрывать часть стратегической техники из-за угрозы украинских дальнобойных атак беспилотниками.

Автор также обращает внимание на заявления Путина о том, что война якобы "подходит к концу", и связывает их с растущей усталостью внутри России от затяжного конфликта. При этом он считает, что Кремль уже не способен провести масштабную мобилизацию без риска дестабилизации внутри страны.

В материале подчеркивается, что российская армия продолжает нести тяжелые потери, а возможности для крупных наступательных операций становятся все более ограниченными. На этом фоне, считает обозреватель WSJ, Украина постепенно превращается не только в партнера НАТО, но и в один из ключевых элементов будущей европейской системы безопасности благодаря своему боевому опыту и развитию оборонной промышленности.

Отдельно автор касается роли Дональда Трампа. По его мнению, американский президент пытается сохранять позицию посредника, несмотря на критику со стороны части политиков и медиа. При этом Дженкинс считает преувеличенными обвинения в якобы особой лояльности Трампа к Кремлю.

Планы Путина относительно Украины

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент России Владимир Путин намерен получить не только те украинские области, где продолжаются боевые действия, но и те регионы, до которых не способен "дотянуться". Речь идет о Киеве и Одессе, считают источники, знакомые с закулисными обсуждениями.

Также президент США Дональд Трамп во время общения с прессой перед запланированным визитом в Китай заявил, что о передаче России всего Донбасса для прекращения войны в Украине речи не идет.

