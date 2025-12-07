США изучают украинский опыт боевого применения автономных платформ и искусственного интеллекта для укрепления собственного оборонного потенциала.

Вооруженные силы США изучают применение автономных систем вооружения во время войны в Украине, чтобы использовать полученный опыт в собственных военных операциях.

Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет во время выступления на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.

По его словам, автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер будущих конфликтов. Хегсет подчеркнул, что союзники США должны увеличивать расходы на оборону для поддержания общей безопасности.

Вашингтон сотрудничает с партнерами над созданием глобальной системы оборонной защиты.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, готовыми к собственной обороне и защите общих интересов", - подытожил министр.

Автономные системы в ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор украинского производителя оружия Ark Robotics, имеющего псевдоним "Ачи", рассказал, что в боевых действиях используется не более 1 процента технологических решений, которые являются действительно автономными. А разговоры об автономности в обороне "сильно преувеличены".

По его словам, многое из того, что называется автономным, таковым не является. А в реальности на передовой не более 1% случаев, когда "присутствует автономность".

Впрочем, по оценке вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Украина стала полигоном для всего мира, показавшим, как будет выглядеть современная война. Ярким примером того, как изменилось представление о могуществе, стало доминирование морских дронов в Черном море.

