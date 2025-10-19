По словам аналитиков, россияне активно ищут дополнительные возможности и наращивают способы доставки дронов в тыл.

Компания "Кингпро", работающая в сфере беспилотных летательных систем, заявила о создании "системы воздушного старта самолетного типа" под названием "Топор Призрак".

Как пишет Defense Express, по данным розЗМІ, комплекс состоит из двух аппаратов: мультироторного подъемника "Топор" и самолета-беспилотника "Призрак". По словам производителя, мультиротор поднимает в воздух "Призрак", откуда тот стартует уже с высоты - якобы это экономит до 20% энергии при взлете и делает запуск более безопасным. В то же время "летающий дронопорт" после запуска может служить ретранслятором.

"По тактико-техническим характеристикам известно, что "Призрак" может преодолевать расстояние до 120 км и переносить полезную нагрузку (боевую часть) до 3 кг. В то же время в чем "новизна" такой разработки остается под вопросом, разве что производитель таким образом хочет продвинуть свои наработки среди других аналогичных проектов", - отметили украинские аналитики.

Речь идет о том, что "новизна" заявленной системы под вопросом: по сути это стандартная схема - использование одного дрона как "матки" для запуска других аппаратов - и такой подход давно эксплуатируют как россияне, так и украинские силы. У россиян для подобных задач даже адаптировали разведывательный "Орлан-30". У нас существуют свои решения - например, "Королева Шершней", а также зарубежные платформы вроде Sparta от Quantum Systems, которая может выступать носителем дронов с дальностью до 200 км.

Несмотря на отсутствие революционной идеи, отметили эксперты, стоит обратить внимание на то, что враг активно ищет дополнительные возможности и наращивает вариативность способов доставки дронов в тыл - на десятки, а иногда и сотни километров.

Напомним, в Китае разработали управляемые ракеты минометного калибра, которые подходят для использования с разных платформ. По данным экспертов, ракеты можно применять, в том числе с мобильных минометных систем и беспилотников, с наведением по отраженному лазерному лучу. В частности, первая система калибра 82 мм предусматривает контейнерный пуск и совместимость с наземными, воздушными носителями. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, наземных беспилотных платформ, укреплений.

