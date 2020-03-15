Минобороны испытало турецкие боевые дроны (фото)

Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка.

В Украине прошла первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. "На днях состоялась первая летная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор на вооружении украинской армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента получения на вооружение БПЛА Bayraktar до первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца.

"Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине ранее успешно прошли приемочные испытания тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства.