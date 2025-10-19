'Черный дятел' - Китай показал управляемые ракеты, которые похожи на украинский миномет

Однако, китайская разработка совместима с беспилотниками.

В Китае разработали управляемые ракеты минометного калибра 60 и 82 мм, которые подходят для использования с беспилотников. Об этом пишет портал Милитарный.

Авторы проанализировали информацию из брошюр, выпущенных Chinese equipment seller и опубликованных в сети X. Судя по описанию, ракеты можно применять с различных платформ и поверхностей. В частности, мобильных минометных систем, а также с беспилотников, с наведением по отраженному лазерному лучу.

"Первая система калибра 82 мм предусматривает контейнерный пуск в пехотном исполнении и совместимость с наземными и воздушными носителями; она предназначена для поражения легкобронированной техники, наземных беспилотных платформ, укреплений, долговременных огневых точек и важных узлов обороны", - говорится в статье.

Отмечается, что аналогичные возможности предлагает и вариант калибра 60 мм. Но минометы этого калибра обычно применяются на уровне пехотного отделения.

Журналисты добавили, что существует украинский аналог такого оружия. Это "Черный Дятел" - легкий высокоточный ударный комплекс, от НПП "ВАЛАР" (Частное научно-производственное предприятие "Валар"). Он выполнен в виде герметичного одноразового пускового контейнера с маломощным управляемым боеприпасом. Разница между этими изделиями заключается в системе наведения.

"Наведение и поражение в "Черном Дятле" осуществляются по навесной траектории с коррекцией на пассивном участке по изображению со встроенной в боеприпас камеры (видимый/ИК-диапазон) с передачей видео на защищенный пульт управления. Структурно, он занимает нишу - промежуток между гранатометами и 82/120 мм минами", - добавили авторы.

А концепция применения заключается в том, что пусковые контейнеры заблаговременно и скрыто выставляют в заданном районе (на собственной или спорной территории) с обеспечением связи с оператором.

Дальнее дистанционное управление позволяет запускать боеприпас без присутствия личного состава на позиции - это снижает риски засад и контрбатарейных действий противника. Система пригодна и для "дежурства": контейнеры могут длительное время ожидать команды на пуск.

Благодаря малой заметности пуска его эффективно также использовать для ночных действий, операций в плотной застройке и в режиме "огонь по вызову" для усиления маневренных групп.

Применение дронов в Украине

Напомним, что по мнению аналитиков дроны-перехватчики в очередной раз меняют представление о защите от массированных атак. Журналисты пишут, что украинские инженеры переделали обычные квадрокоптеры в перехватчики - недорогие аппараты, способные сбивать вражеские беспилотники в небе. Сообщается, что это оружие помогло перехватить уже сотни "Шахедов".

