США закупят для Украины радары для оперативного обнаружения дронов

Госдепартамент США договорился с компанией Echodyne о закупке для Украины радиолокационных радаров для обнаружения беспилотников.

Как сообщает Defence Blog, контракт, сумма которого составляет более $14,9 млн, также предусматривает предоставление услуг по технической поддержке этих радаров непосредственно в Украине.

Эти тактические радиолокационные системы предназначены для обеспечения непрерывного 360-градусного наблюдения и улучшенного обнаружения воздушных угроз в оперативных условиях.

Как отметил Милитарный, компания Echodyne специализируется на создании систем с электронным сканированием, разработанных для противодействия беспилотникам. Компания выпускает радары EchoShield и EchoGuard, которые обнаруживают дроны на расстоянии до 5 и 1 км соответственно.

7 декабря 2025 года законодатели США представили законопроект об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность и сотни миллионов долларов на поддержку Украины.

В частности, законопроект продлит финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине на уровне $400 млн на 2026 и 2027 финансовые годы.

А 12 февраля посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что США ожидают, что в скором времени государства-члены альянса объявят о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

