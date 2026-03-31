Украина разрабатывает 'умные' рои дронов-перехватчиков для охоты на врага, – ВІ

Инженеры "обучают" дроны работать как единый организм.

В Украине создают специальные рои перехватывающих дронов, которые позволят одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно или научат их "общаться" между собой в воздухе. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается в материале, несколько компаний в кластере инновационного центра Brave1 уже работают над этой функцией. Главная цель – чтобы один оператор мог управлять группой перехватчиков локально или дистанционно. Кроме того, разрабатывается возможность, чтобы дроны независимо взаимодействовали друг с другом во время полета.

По мнению представителей, первый сценарий ближе к реализации и масштабному боевому применению.

Украинские защитники, в частности группа "Хантер" 208-й Херсонской бригады, уже используют такие дроны в качестве воздушных таранов. Они вооружены небольшими боеголовками и, как говорится в публикации, "летят прямо на свои цели или взрываются рядом, чтобы уничтожить их в воздухе".

Экономика войны

Обычно пилот управляет только одним перехватчиком, стоимость которого может составлять всего 1 200 долларов. В то же время стоимость российских дронов, по оценкам, составляет от 10 000 до 100 000 долларов. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в середине марта, Киев сейчас может производить не менее 2 000 таких дронов ежедневно.

Мнение разработчиков и будущее

Несмотря на испытания таких моделей, как P1-Sun от компании SkyFall, специалисты призывают к осторожности.

Представитель компании Wild Hornets (производитель дрона Sting) сообщил Business Insider, что на данный момент доступен лишь "примитивный алгоритм, который неэффективен в бою". В компании считают рои технологией далекого будущего.

Между тем в Brave1 подчеркивают, что стремятся сделать перехват автономным, чтобы "облегчить нагрузку на пилотов, а не заменить их".

Опыт Украины для решения региональных угроз

Ранее УНИАН писал, что Украина предлагает свой опыт и экспертизу для помощи в разблокировании стратегического Ормузского пролива.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский опыт создания "зернового коридора" в Черном море, который обеспечил безопасное судоходство несмотря на боевые угрозы, может быть полезен для восстановления движения в проливе.

Добавим, что еще две страны Персидского залива – Бахрейн и Оман – обратились к Киеву с предложениями сотрудничать в сфере обороны и безопасности, в частности по обмену опытом в противодействии БПЛА и ракетным угрозам.

Вас также могут заинтересовать новости: