Дальневосточное отделение Российской академии наук разрабатывает новый морской дрон, который предназначен для запуска беспилотников прямо в море. Опираясь на доступные изображения, можно предположить, что он будет запускать "Шахеды" или другие похожие дроны. Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на росСМИ.

"На изображениях можно увидеть, что сам по себе морской дрон представляет собой определенную платформу над которой смонтирован каркас и небольшая крыша. На этой крыше размещены все антенны связи, навигации и камеры. Сразу под этой крышей находится коробчатая пусковая установка для четырех, вероятно, "Шахедов"", - подчеркивают аналитики.

Эксперты говорят, что чтобы защитить "Шахеды" от морской среды, каждая ячейка закрыта специальной крышкой, что теоретически должно герметизировать и предотвратить попадание влаги внутрь. Учитывая отсутствие катапульты, сам "Шахед" должен быть оборудован твердотопливным стартовым ускорителем для запуска.

"Кроме пусковой установки для "Шахедов", среди вооружения присутствует и дистанционно управляемая турель с пулеметом, вероятно ПКТ калибра 7,62 мм. Что интересно, размещается она прямо перед ПУ, откуда должны вылетать "Шахеды" на довольно мощном твердотопливном ускорителе", - добавляют в Defense Express.

Поэтому аналитики интересуются, стоило ли ее там размещать, ведь при запуске БпЛА, турель может получить повреждения, такие как повреждение электроники, камер и других элементов. Поэтому она вряд ли сможет и в дальнейшем работать во время миссии без соответствующего ремонта.

"Сообщается, что на каркасе этого морского дрона должна быть натянута специальная легкая сетка, которая якобы поглощает радиоволны и должна обеспечить уменьшение радиозаметности якобы в 4 раза. Сначала может показаться, что это что-то невозможное вроде "шапки невидимки", но в мире уже используются подобные изделия. Хотя об эффективности российских изделий существует дискуссия", - подчеркнули в издании.

Кроме того, эксперты сомневаются, есть ли вообще потребность в этой разработке, если их планируют применять против Украины. Известно, что дистанция от побережья временно оккупированного Крыма до подконтрольного Украине побережья составляет около 150 км, поэтому это не дает особого преимущества.

"Особый смысл в разработке не проявляется, если даже оценить возможность использования такой платформы и против европейского сегмента НАТО. Учитывая дальность полета "Шахедов", то при запуске прямо с территории РФ и оккупированного Крыма их дальности полета в 1800 или до 2500 км вполне хватает, чтобы поражать цели почти по всей Европе", - уверяют в Defense Express.

Однако, если смотреть на другие театры боевых действий, особенно на Тихий океан и США, тогда появляется смысл в морских дронах, которые могут нести "Шахеды", считают аналитики.

"Потому что от Камчатки до, например, побережья Калифорнии по сложному маршруту более 7 тысяч километров. И для запуска дальнобойных российских дронов по абсолютно тыловым районам США в РФ логичным выглядит попытка доставить их на дальность пуска на безэкипажной морской платформе", - пояснили в публикации.

Таким образом, по итогам экспертов, новый российский морской носитель "Шахедов" не имеет особого смысла в войне против Украины и в случае конфликта в странах Европы. В свою очередь он может пригодиться только в случае войны против США.

Российские "Шахеды" - последние новости

Ранее обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников объяснил, почему РФ ищет рабочую силу в КНДР. По его словам, такие шаги страны-агрессора свидетельствуют о дальнейшем масштабировании выпуска "Шахедов".

"На производственных мощностях предприятия в "Алабуге" уже по состоянию на сейчас работает более 10 тысяч человек и большая часть из них являются гражданами других стран", - отметил он.

Также сообщалось, что на российских "Шахедах" заметили новые камеры. По словам специалиста по военным радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, беспилотники противника оснащены камерами заднего обзора, которые находятся как сверху, так и снизу корпуса дрона.

"Пока неизвестно, что делает "Шахед" - ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения. Такие "Шахеды" сразу видны по двум антеннам на краях хвостов", - добавил он.

