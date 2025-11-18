Сейчас эти недорогие дроны тестируются российскими захватчиками на Сумском направлении.

Российские захватчики могут масштабировать производство иранских меньших дронов-камикадзе "Шахед-107" с целью истощения запасов украинских зенитных дронов, предназначенных для сбивания больших стандартных "Шахедов". Об этом сообщил глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире канала "Суспільне".

"На этой неделе мы фиксируем очень много случаев использования этого типа "Шахеда". Это действительно "Шахед" с маркировкой "107". Мы уже получили первые трофеи этого "Шахеда". Сейчас изучаем как он работает и на что действительно способен. Если иранцы что-то говорят - это надо проверять. Это не факт, что он может летать на тысячу километров", - сказал "Флеш".

Как отметил эксперт, уже выяснено, что эти типы дронов имеют боевую часть комбинированного типа 8-9 кг. Это не так много, как у стандартных "Шахедов-136" 30-40 кг.

"Но это такая ощутимая боевая часть. Мы видим CRPA-антенну. Это спутниковая навигация на цель. Мы также понимаем, что если это спутниковая навигация - то мы имеем возможности подавлять эту навигацию. Но нам надо более детально изучить - как работает эта CRPA-антенна. Сейчас я могу сказать о дистанции несколько сотен километров - это точно", - отметил "Флеш".

По его словам, еще надо тщательно проанализировать точную дальность полета этих "Шахедов-107" - на 200, 500 или 600 км. Также надо определить тем заправочного бака у этого дрона.

"Я могу сказать, что этот "Шахед" на 100% сделан в Иране. Имеет маркировку где-то седьмой месяц 2024 года. То есть, это не российское изделие. Это Иран поставляет в Российскую Федерацию", - убежден "Флеш".

Он считает, что сейчас Россия тестирует эти дроны. Россияне уже проводят пилотные запуски.

"Если это применение будет успешное с их точки зрения - они будут масштабировать и организовывать производство на территории РФ", - сказал Бескретнов.

Сейчас пуски такого типа "Шахед-107" фиксируются целую неделю на Сумском направлении. Эксперт считает это изделие очень простым. РФ способна масштабировать производство таких дронов, но комплектующие искать в Китае или в других странах.

"Я считаю, что россияне этот "Шахед" будут использовать для того, чтобы перегрузить наши зенитные дроны. Это маленький "Шахед", который представляет для нас опасность. И мы понимаем, что этот "Шахед" надо уничтожать. На эти "Шахеды" надо тратить наши зенитные дроны. Россияне понимают, что этот "Шахед" не очень много стоит, и возможно надо очень много использовать этих "Шахедов", чтобы у нас не оставалось зенитных дронов на большие шахэды", - считает "Флеш".

РФ начала применять новый тип "Шахедов" - что известно

Как сообщал УНИАН, в прифронтовых районах российские оккупанты все чаще применяют новые типы ударных "Шахедов". Окончательно этот тип "Шахедов" еще не изучен.

Глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что навигация этих БПЛА происходит на основе 4-элементной CRPA антенны. Также он проинформировал, что эти дроны произведены в 2024 году в Иране.

