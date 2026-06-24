Северная Корея объявила о создании нового эсминца и пообещала развивать ядерный флот

Ким призвал чиновников "все быстрее" наращивать ядерный потенциал страны.

Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый эсминец класса 5 000 тонн, а лидер Ким Чен Ын пообещал построить ещё больше кораблей, размеры которых вдвое превысят эти показатели, а также оснастить военно-морской флот ядерным оружием. Об этом пишет Bloomberg.

"Этот военный корабль обладает самыми совершенными и сложными оперативно-боевыми возможностями. Программа оснащения ВМС ядерным оружием неуклонно реализуется в соответствии с планом", - сказал Ким во время церемонии ввода в эксплуатацию в порту Нампхо.

Издание напомнило, что ввод в строй эсминца "Чо Хён" состоялся после того, как в апреле Ким проконтролировал испытательные пуски стратегических крылатых ракет и противокорабельных ракет с этого эсминца, а также на следующий день после того, как Ким утвердил планы строительства новых военно-морских баз для расширяющегося флота КНДР.

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В настоящее время ВМС Северной Кореи состоят преимущественно из небольших судов для обороны побережья. Ким активизирует усилия по усилению огневой мощи ВМС страны в Желтом море на западе и в восточных водах в направлении Японии.

Во время выступления на недавнем заседании Политбюро Ким призвал чиновников "со все большей скоростью" наращивать ядерный потенциал страны и подчеркнул, что "кровавая ситуация" на Ближнем Востоке делает его ядерную политику "самым правильным и единственным путем" защиты страны.

Также в течение следующих пяти лет Северная Корея намерена ежегодно строить по два надводных корабля, больше, чем "Чо Хён", а именно 10-тысячный крейсер, а также эскортные корабли и подводные системы вооружения, заверил Ким.

Северная Корея - последние новости

Ранее Южная Корея и Европейский Союз заявили, что Северная Корея "никогда" не будет признана ядерной державой. Кроме того, стороны осудили военное сотрудничество между Россией и КНДР.

Лидеры Евросоюза призвали российского диктатора Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня после того, как он отклонил призыв украинского лидера Владимира Зеленского встретиться и договориться о завершении войны.

В то же время в Северной Корее высмеяли призыв США к ядерному разоружению. В частности, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленная чиновница режима Ким Ё Чжон заявила, что у США нет никаких оснований ставить под сомнение статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, и поэтому позиция Вашингтона не будет иметь никаких юридических последствий для Пхеньяна.

"Некоторые чиновники в Соединённых Штатах не смогли пробудиться от своей эскапистской и анахроничной мечты", - подчеркнула она.

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