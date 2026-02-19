Россия показала новую версию бронетранспортера, который опоздал на 30 лет (фото)

Обновленный БТР-22 может использовать противотанковые управляемые ракеты "Конкурс-М".

Россияне создали усовершенствованный бронетранспортер БТР-22 с боевым модулем "Балиста", который управляется дистанционно. Соответствующее фото публикуют российские пропагандистские паблики.

Модуль "Балиста" оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс-М".

Модуль оснащен автоматизированной системой управления огнем с автоматом сопровождения цели. "Балиста" имеет резервный прицел с лазерным дальномером и автономным питанием, а также дополнительные ручные приводы наведения. Есть возможность дозагрузки боекомплекта оружия без выхода экипажа наружу.

Сам БТР-22 - это колесный бронетранспортер, являющийся глубокой модернизацией БТР-82А с увеличенным до восьми человек десантным отделением. Он адаптирован для выполнения задач "в условиях современных конфликтов". Машина была разработана на базе серийного БТР-82А.

Основным отличием конструкции машины от БТР-82А является перекомпоновка. Силовое отделение теперь расположено в носовой части корпуса. Рядом с ним находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя.

В качестве силового агрегата используется 6-цилиндровый рядный многотопливный дизель, развивающий максимальную мощность 330 л.с. В связи с увеличением мощности двигателя была усилена трансмиссия.

Десантный отсек теперь располагается в кормовой части. Десант, как и экипаж, размещается на специальных антитравматических креслах, посадка и высадка осуществляется через кормовую дверь. По желанию заказчика, БТР может быть оборудован откидной аппарелью.

Защищенность бронированного корпуса повышена благодаря использованию новых марок броневой стали и разнесенного бронирования. Улучшены показатели подвижности, максимальная скорость по шоссе составляет до 100 км/ч.

БТР-22 - другие новости

Напомним, ранее россияне привезли БТР-22 на международную выставку вооружения World Defense Show 2026, чтобы попытаться продать его на Ближнем Востоке. Тогда он был со старой башней.

Боевой модуль "Балиста" также привезли на выставку, но вместо того, чтобы интегрировать его, как и было обещано, он стоял рядом на выставочном стенде.

В целом, на сегодняшний день БТР-22 вызывает большие сомнения у специалистов. Он хоть и является несколько лучшим, чем БТР-82А, но даже сами россияне признают, что бронетранспортер отстал от реалий на десятилетия. Так, мощность двигателя в 330 л.с. на фоне массы в 20 тонн выглядит слишком малой. Среди других недостатков - недостаточная защита.

Само появление БТР-22 свидетельствует об отсутствии реального развития российского ОПК, который сегодня ни в чем не превосходит оборонно-промышленные комплексы других стран мира.

