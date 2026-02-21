Силы обороны поразили два корабля и два самолета в оккупированном Крыму

В частности, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета-амфибии Бе-12.

Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам российских захватчиков в оккупированном Крыму. В частности, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" и два противолодочных самолета-амфибии Бе-12. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"В ночь на 21 февраля, на временно оккупированной территории украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Генштабе, в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.

Отдельно сказано, что в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.

Общие потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по России - важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод", используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". На территории объекта зафиксирован пожар.

Этот завод производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Также поражен Нефтегирский газоперерабатывающий завод в Самарской области.

