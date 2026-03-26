Россия привлекает женщин к управлению БПЛА на фоне войны против Украины, - Forbes

В российской армии долгое время сохранялся консервативный подход к роли женщин.

В армии России, которая четвертый год ведёт войну против Украины, всё чаще привлекают женщин к управлению беспилотниками. Речь идёт не о социальных изменениях, а о практической необходимости – на фоне масштабного использования дронов и постоянной потребности в новых операторах, пишет американское издание Forbes.

В публикации отмечается, что Россия постепенно расширяет круг людей, которых привлекают к работе с БПЛА. Причина прагматична: высокая интенсивность применения дронов, большие потери техники и операторов и постоянная потребность в подготовке новых специалистов. На этом фоне в процесс всё чаще вовлекают женщин.

Управление беспилотниками не требует тех физических параметров, которые традиционно считались ключевыми для армии, отмечает издание. Главное – это навыки работы с техникой, координация и способность быстро принимать решения. Именно поэтому этот сегмент стал одним из немногих, где ограничения по половому признаку постепенно отходят на второй план – не из-за изменения взглядов, а из-за военной необходимости.

Согласно публикации, в российской армии долгое время сохранялся консервативный подход к роли женщин. Однако текущая война заставляет пересматривать даже такие устоявшиеся модели. Речь не идёт о системной трансформации, скорее о вынужденной адаптации: расширяется набор функций, ускоряется обучение, снижаются требования к предыдущему опыту.

Рост числа операторов БПЛА напрямую связан с тем, что дроны стали одним из ключевых инструментов ведения войны. Это означает увеличение количества атак, попытки перегрузить системы ПВО, расширение зоны применения ударных средств. Иными словами, речь идёт не о "новых возможностях", а о наращивании ресурса для продолжения агрессии, пишет издание.

Новые разработки противодействия дронам

Ранее советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что подход к построению противовоздушной обороны был сущетвенно изменен благодаря разработе по дистанционному сбитию "шахедов". По его словам, пилоты теперь могут дистанционно управлять беспилотником-перехватчиком LITAVR.

Кроме того, на фоне весеннего наступления РФ Украина намерена остановить продвижение российских войск, опираясь на недавние тактические успехи и инновации на поле боя, такие как удары средней дальности. Улучшение тактических действий Украины и развитие ее возможностей по нанесению ударов беспилотниками могут замедлить продвижение россиян.

