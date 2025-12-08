Ощущение рельефа создают лазерные импульсы.

Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили экспериментальный дисплей, который показывает картинку и формирует ощутимый рельеф на поверхности.

О разработке сообщает журнал Science Robotics, где опубликовано исследование команды под руководством Йона Висселла. Там же приводятся результаты первых испытаний и описание устройства, построенного на сотнях миниатюрных воздушных камер под тонкой мембраной и графитовой плёнкой, нагревающейся от световых импульсов.

На это исследование ушёл год неудачных моделей, пока в конце 2022 года исследователь Макс Линнандер не создал первый рабочий пиксель. Маленькая камера под мембраной, освещённая лазерным импульсом, нагревала воздух и выталкивала поверхность наружу примерно на миллиметр, этого достаточно, чтобы палец ощутил лёгкий удар.

Видео дня

Полноценный прототип дисплея использует то же явление, но в массиве более чем из 1500 пикселей. Один и тот же лазер обходит поверхность, поднимая точки одну за другой и создавая непрерывные визуальные и тактильные анимации.

В тестах участники могли уверенно определять форму рельефа и различать перемещения точек. Скорость отклика от двух до ста миллисекунд позволяет передавать плавные контуры и простейшие символы. Как утверждают исследователи, позже более крупные панели можно будет освещать теми же компактными сканирующими лазерами, которые применяются в современных проекторах.

Авторы считают, что такие поверхности могут использоваться в автомобилях, в тактильных электронных книгах или в учебных визуальных схемах, которые подстраиваются под движение руки.

Ранее мы рассказывали, что в США представили первый в мире полностью "прозрачный" монитор. Пользователи даже смогут регулировать степень прозрачности.

Вас также могут заинтересовать новости: