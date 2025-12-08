По словам Демченко, накануне новогодних праздников пассажиропоток будет расти - это традиционная сезонность.

Данные ООН о массовом выезде украинцев в другие государства не сходятся с реальной ситуацией на границе. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уверяет, что информация ООН и Евростата о резком росте пассажиропотока на выезд не подтверждается.

"Если честно, я не знаю, на чем базируются данные ООН, которые говорят, что такое количество граждан выехало за пределы Украины. Потому что в целом, начиная с осенних месяцев, с 1 сентября пассажиропоток начал падать. Если в августе границу пересекли примерно 4,4 млн человек, то в ноябре этот показатель был на уровне уже 2,6 млн", - сказал Демченко.

По его словам, летом преобладал въезд в страну, в сентябре - выезд, в октябре было "определенное колебание" - примерно равные потоки в обе стороны, а в ноябре больше людей именно возвращались в Украину. В то же время спикер подчеркнул, что 85% всех пересечений осуществляют граждане Украины.

"На чем основываются данные ООН о значительно большем выезде украинцев - сказать сложно. Мы не видим резких колебаний ни на выезд, ни на въезд... Конечно, накануне новогодних праздников пассажиропоток будет расти - и это традиционная сезонность", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины в новом макроэкономическом и монетарном обзоре со ссылкой на данные ООН и Евростата заявил, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехало столько же людей, сколько за предыдущие девять месяцев, а количество мигрантов за пределами страны оценивают в почти 6 миллионов человек. По данным ООН, по состоянию на 14 ноября, количество мигрантов за пределами Украины составляло 5.9 млн человек по состоянию. С момента предыдущего обновления, 3 октября, рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тысяч).

