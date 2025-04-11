Как отмечает военный эксперт, морская авиация устарела, пилоты - без должной подготовки, а моряков отправляют воевать на суше.

Российский авианесущий флот исчерпал себя. Единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" годами не может вернуться в строй. Новых программ строительства нет, пишет экс-офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд для 19FortyFive.

"Вы только посмотрите на проклятое ведро болтов "Адмирал Кузнецов", который годами был клоунским шоу и все еще ремонтируется", - пишет автор.

Россия систематически не способна создавать авианосцы. Причины: ограниченное финансирование из-за войны, нехватка квалифицированных кадров, слабая судостроительная база, ориентация на сухопутные боевые действия.

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Ставка сделана на подводные лодки и ракетоносцы. Авианосцы - сложные, дорогие, требуют большой инфраструктуры и зарубежных баз. Россия этого не имеет.

Командование отдает предпочтение ракетным крейсерам и эсминцам. Ядерная триада остается приоритетом - в том числе баллистические ракеты с подводных лодок.

Путин не проявляет заинтересованности во флоте. Его внимание сосредоточено на танках, самолетах, гиперзвуковом и ядерном оружии.

Проблемы с надводными кораблями показал пример флагмана "Москва", уничтоженного украинской ракетой. Вне региональных вод флот выходит редко. Исключения - Арктика и Тартус в Сирии.

Строительство авианосцев также осложняется демографическим кризисом - дефицит трудоспособного населения, нехватка специалистов для работы на верфях. Часть кадров мобилизуют на фронт.

Авианесущего флота РФ не существует

После распада СССР Россия не смогла завершить проект "Ульяновск", а "Варяг" продали Китаю. Порты, техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение - все это не развито.

Кроме "Кузнецова", об авианосцах речь не идет. Морская авиация устарела, пилоты - без надлежащей подготовки. Более того, моряков с "Кузнецова" отправляют воевать на суше.

Наземные силы, авиация и ракеты - вот приоритет. Даже Путин, который любит демонстративную силу, после потери "Москвы" не смог проигнорировать уязвимость флота.

Географически Россия нуждается в большой армии для защиты границ, поэтому ВМС в тени. Никакой стратегии на строительство авианосцев до 2030-х нет.

Наземная тактика устарела. Армия использует танковые прорывы, которые легко уничтожаются украинскими ПТРК и дронами. Это не война XXI века, а советская калька. Собственное производство боеприпасов перегружено, зависит от внешних поставок.

В итоге - флот остается без финансирования, кадров и инфраструктуры. Пока "Кузнецов" не вернулся в строй, Россия имеет второсортный флот.

Максимум, на что способна РФ - это подводные лодки с ядерным оружием. Авианесущий флот, как таковой, в России не существует.

Российский флот - последние новости

В январе УНИАН сообщил, что на российском атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" запустили ядерный реактор.

Отметим, что этот корабль много лет находится на ремонте и модернизации. В результате работ он получил универсальные пусковые установки, которые позволят запускать различные ракеты, в частности, новый "Циркон", который сами россияне называют "гиперзвуковым".

Кстати, недавно Кремль назвал субмарину, которая станет первым штатным носителем этого оружия.

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