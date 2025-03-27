"Пермь" является российской многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения.

Подводная лодка проекта 885М "Пермь" станет первым штатным носителем ракеты "Циркон", которую сами россияне называют "гиперзвуковой". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"Именно "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон", и в связи с этим подводная лодка конструктивно немного будет отличаться от предшественников", - говорится в материалах, подготовленных к поездке лидера РФ Владимира Путина в Мурманск.

"Пермь" является российской многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения. Она была заложена 29 июля 2016 года. Ввод корабля в строй намечен на этот год.

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Всего российский флот получил пять таких субмарин - одну лодку проекта 885 и четыре субмарины модернизированного проекта 885М.

На подводных лодках проектов 885 и 885М установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом побортно в районе ограждения выдвижных устройств. За ограждением находятся восемь вертикальных ракетных шахт, где размещаются ракеты "Оникс", "Калибр" или "Циркон".

Ракета "Циркон" - что известно

Специалисты рассматривают 3M22 "Циркон" в качестве противокорабельной ракеты, которая должна заменить устаревшую тяжелую противокорабельную П-700 "Гранит".

По словам россиян, "Циркон" может развивать скорость около 9 Махов и имеет дальность более 1000 км. Ранее РФ уже использовала ракету в войне против Украины.

Некоторые из украинских специалистов считают, что "Циркон" не является гиперзвуковым оружием и не может выполнять свою голову цель, а именно - прорывать противоракетную оборону. Сообщалось также, что Москве сложно изготавливать 3M22 "Циркон" из-за технической сложности и высокой цены ракеты.

Отметим, что внешний вид 3M22 долгое время держали в тайне. Наиболее детальные кадры с применением ракеты россияне представили в конце прошлого года. На них можно видеть, в частности, цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть нового изделия.

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