Любая домохозяйка может быть директором Rheinmetall: Зеленский ответил на критику

Украина демонстрирует эффективность своих технологий на поле боя, отметил президент.

Заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера относительно украинских БпЛА является "странным". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что сейчас компаниям нужно конкурировать "не риторикой", а "технологиями и результатом".

"И результат этих технологий мы ежедневно демонстрируем и на поле боя, и на земле, и в небе, и на море. И я уверен, что наш ОПК занимает место в мире в отношении некоторых систем, системного подхода, я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт", – добавил Зеленский.

Что этому предшествовало

Ранее Армин Паппергер, гендиректор концерна Rheinmetall, высказался об украинских БПЛА. В частности, он назвал крупнейших украинских производителей дронов "украинскими домохозяйками", которые производят детали "на кухне на 3D-принтере".

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, такие заявления Паппергера не стоит воспринимать как критику украинских производителей. Он назвал это "криком боли людей, чье время прошло", объяснив, что дорогие танки Rheinmetall сейчас спокойно уничтожают дроны, которые стоят $700.

