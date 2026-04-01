Контракт Украины завис в воздухе: раскрыта цена дронов FV-014 от Rheinmetall

Немецкий парламент получил на утверждение предложение о закупке баретующих боеприпасов FV-014 от немецкого оборонного гиганта Rheinmetall на сумму 25 млн евро, а в случае, если дроны компании успешно пройдут квалификационный этап до апреля 2027 года, то будет реализован заказ на сумму почти 300 млн евро.

Как сообщает Defense Express, в целом компания должна поставить около 2500 дронов типа FV-014 на сумму почти 300 млн евро.

То есть речь идет об ориентировочной стоимости дрона в 120 тысяч евро за единицу. Это немного дешевле, чем дрон Virtus, который стоит около 122 тысяч евро, и почти вдвое дороже HX-2, стоимость которого примерно равна 62,5 тысячам евро.

Особенности FV-014 от Rheinmetall

"Что касается тактико-технических характеристик дрона FV-014 от Rheinmetall, то он имеет массу около 20 кг, может нести 6 кг полезной нагрузки. Дальность действия составляет до 100 км, дальность передачи данных – 60 км, продолжительность полета – 70 минут. Для сравнения, максимальная дальность HX-2 составляет 100 км, у Virtus она больше на 30 км и достигает 130 км. Все три дрона имеют одинаковую массу боевой части. Дрон FV-014 предназначен как для ведения разведки, так и для поражения целей, включая возможность действовать в составе роя", – говорится в материале.

Аналитики отмечают, что оба конкурента Rheinmetall уже применяются в Украине, тогда как в начале марта гендиректор компании Армин Паппергер рассказывал, что они готовы поставить Украине первую партию из 200 дронов FV-014 Raider, однако уже несколько месяцев не могут заключить контракт из-за проблем с финансированием.

"Хотя, вероятно, в Украину ранее была поставлена тестовая партия этих ударных дронов, поскольку в Rheinmetall подчеркивали, что FV-014 был проверен в реальных боях", – добавили эксперты.

Заявления гендиректора Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об эффективном использовании Украиной дешевых дронов против российских танков. "Это как играть в Лего", – заявил он и добавил, что никакого технологического прорыва Украина не достигла.

В то же время США и их союзники исчерпали свои запасы дорогих ракет ПВО после начала войны против Ирана. Это заставило правительства стран Ближнего Востока срочно заказывать бюджетные альтернативы, такие как перехватчики украинского производства. Когда журналист перечислил несколько оборонных компаний Украины, которые сейчас являются крупнейшими производителями беспилотников, Паппергер назвал их "украинскими домохозяйками".

Вас также могут заинтересовать новости: