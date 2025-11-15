Очевидно, что Россия не только пополняет боезапас для фронта, но и формирует масштабные резервы этого вида вооружения.

Россия существенно наращивает производство планирующих авиабомб, в частности новых высокодальних моделей с реактивными двигателями, способных поражать цели на расстоянии до 200 км. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины.

По данным источника, российский оборонпром планирует изготовить до 120 тысяч КАБов в течение этого года, из них около 500 - это новые дальнобойные "реактивные КАБы", которые РФ уже начала применять осенью.

В ГУР официально эти цифры пока не комментируют, однако раскрытые темпы производства указывают, что Россия не только пополняет боезапас для фронта, но и формирует масштабные резервы этого вида вооружения, пишет Defense Express.

По данным Минобороны Украины, только за первые 10 месяцев этого года РФ применила более 40 тысяч планирующих авиабомб, превысив показатели всего прошлого года.

Октябрь стал антирекордным - 5 328 КАБов. Если интенсивность ударов сохранится, то до конца года Россия может выйти на 50+ тысяч сброшенных авиабомб.

Что известно о "реактивных КАБах"

В октябре РФ начала использовать модернизированные планирующие авиабомбы с реактивным двигателем, что позволяет увеличить дальность полета до 200 км. Эксперты предполагают, что это может быть новая модификация КАБов с дополнительным маршевым двигателем.

Такие боеприпасы используются преимущественно для ударов по украинской инфраструктуре и прифронтовым городам - фактически как инструмент террора, который сложно перехватить на подлете.

У Украины есть два способа противодействия новым КАБам, которыми оккупанты бьют по украинским городам, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что Украина нуждается в более дальнобойных ракетах класса "воздух-воздух" для истребителей.

