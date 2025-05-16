Его главной особенностью является использование прямоточного твердотопливного реактивного двигателя.

Инновационный 155-мм снаряд с реактивным двигателем Ramjet 155 приблизился к оперативной готовности. Об этом сообщает Defense Express.

"Дедлайн этой программы назначен на 2025 финансовый год, а недавно американское издание Army Recognition сообщило, что Ramjet 155 приближается к оперативной готовности", - отмечают специалисты портала.

Норвежско-финская Nammo показала Ramjet 155 в мае, во время оборонной выставки FEINDEF. Ранее уже сообщалось об испытаниях этого оружия. Кроме того, в сети можно встретить более ранние демонстрации нового образца.

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Европейцы создали Ramjet в сотрудничестве с американским гигантом Boeing. Работы являются частью американской программы, направленной на разработку артиллерийских боеприпасов большой дальности (ERAMS).

Главная особенность Ramjet 155 - прямоточный твердотопливный реактивный двигатель, который включается почти сразу после вылета из ствола пушки.

Именно благодаря ему достигается дальность стрельбы в 150 км. Для сравнения, высокоточный американский снаряд Excalibur имеет дальность лишь около 50 км (70 км, если говорить о перспективных гаубицах).

Специалисты обращают внимание на то, что Ramjet 155 будет иметь меньшую мощь, чем "обычные" снаряды. Все из-за двигателя, который занимает много места. Впрочем, это вряд ли можно считать существенным недостатком, ведь оружие будет иметь очень высокую точность.

Ранее стало известно, что для наведения Ramjet 155 применяется такой же компьютер миссии, как и в случае с высокоточными боеприпасами JDAM. Он позволит поражать как стационарные, так и движущиеся цели.

Высокоточное оружие в российско-украинской войне

Ранее специалисты обратили внимание на то, что далеко не все образцы высокоточного оружия демонстрируют заявленную эффективность на фронтах российско-украинской войны. Все из-за того, что россияне адаптируются под новые вызовы.

Так, снаряды Excalibur "творили чудеса", когда только попали на поле боя летом 2022 года. Однако, примерно через год они стали "практически бесполезными".

Также сообщалось, что российские меры электронного противодействия существенно снизили точность боеприпасов GMLRS, предназначенных для реактивной артиллерийской системы HIMARS.

В то же время, авиационные бомбы GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) демонстрируют довольно неплохую точность - по крайней мере, если сравнивать их с системой GLSDB, которая выполнена на основе SDB.

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