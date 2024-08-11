Испытания снарядов должны начаться уже в следующем году.

США разрабатывают новые так называемые гиперскоростные (hypervelocity) снаряды для артиллерии. Они позволят достичь значительно большей начальной скорости во время выстрела, а с ней и сверхвысокой дальности стрельбы в более чем 100 км.

Как рассказал глава управления быстрых возможностей и критических технологий сухопутных сил США Роберт Раш в интервью Defense News, ведомство планирует начать испытания таких снарядов уже в 2025 году.

Сейчас дальности более 100 км достигают только те ракеты, которые значительно дороже обычных 155-мм артиллерийских боеприпасов. Вероятно, именно поэтому в Пентагоне решили пойти на довольно необычный шаг, объединив разработку и испытания.

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По словам Раша, прототип будет создаваться в исследовательском центре в Форт Силл в Оклахоме в течение трех лет. При этом промежуточные образцы сразу будут отправлять на испытания. Он объяснил, что американцы хотят учиться путем тестирования.

Причиной изменения подхода может быть предыдущий негативный опыт при разработке 155-мм САУ на базе M109 с длиной ствола в 58 калибров. В марте 2024 года, после постройки 20 прототипов, программа была отменена из-за низкого ресурса ствола. Из-за этой неудачи пятилетние усилия США не дали американской армии новых возможностей.

Однако, вероятно, именно благодаря программе ERCA и появился один из первых гиперскоростных снарядов - XM1155-SC от BAE Systems. Также для увеличения дальности огня создается и Ramjet 155, который разрабатывают Boeing и норвежская Nammo. Таким образом работа над RCCTO не начнется с нуля.

В Пентагоне надеются, что новые боеприпасы, которые дадут большую дальностью огня на старой длине ствола, станут необходимым преимуществом в артиллерии.

Новые разработки оружия

Как сообщал УНИАН, американский оборонный гигант Lockheed Martin заявил, что готов выбрать Великобританию в качестве места для разработки перспективной гиперзвуковой ракеты.

В Испании ведут разработку сверхмалой и сверхдешевой зенитной ракеты, предназначенной для уничтожения беспилотников.

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