Представитель Министерства обороны США заявил, что Пентагон осведомлен о растущей угрозе.

Успех России в электронном противодействии западному вооружению представляет собой стратегическую проблему для США и их союзников. Российская армия постоянно адаптируется, используя свои огромные возможности радиоэлектронной борьбы, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что, к примеру, американские артиллерийские снаряды M982 Excalibur творили чудеса, как только попали на поле боя в Украине летом 2022 года. Управляемые GPS боеприпасы поражали российские танки и артиллерию с хирургической точностью, но длилось это недолго. Однако, по словам украинских командиров, к середине 2023 года боеприпасы Excalibur стали практически бесполезными и больше не применяются.

Похожая участь постигла и несколько других видов оружия, продемонстрировавших технологическое превосходство Запада.

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"Российское вмешательство оказалось особенно успешным в отношении Excalibur… Другие высокоточные артиллерийские снаряды, такие как Bonus производства Франции и Швеции, также стали менее эффективными из-за российских помех", - говорится в публикации.

Указывается, что российские меры электронного противодействия также значительно снизили точность боеприпасов GMLRS для HIMARS - оружия, которое летом 2022 года изменило ход войны в пользу Украины, как заявляют украинские военные чиновники.

"Отклонение варьируется в зависимости от расстояния… Это большая проблема для ракеты GMLRS типа M31 с унитарной боеголовкой, которая с большим успехом использовалась в 2022 году для поражения российских бункеров, командных центров, понтонов, складов вооружения и защищенного оборудования", - пишет WSJ.

Отмечается, что некоторые других западных видов высокоточного оружия, предоставленные совсем недавно, продолжают поражать важные российские цели. Это баллистические ракеты ATACMS американского производства, а также крылатые ракеты Storm Shadow. Но, по мнению украинских военных и западных экспертов по обороне, то, когда Россия научится снижать эффективность и повышать уровень перехвата данных ракет, также является лишь вопросом времени.

"Мы должны предположить, что адаптация будет происходить всегда, и русские адаптировались к множеству вещей", - заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Представитель Министерства обороны США заявил, что Пентагон "очень осведомлен" о постоянно развивающейся угрозе электронной войны, исходящей от России. По его словам, США тесно сотрудничают с Украиной и партнерами в оборонной промышленности, чтобы быстро реагировать на данную угрозу и гарантировать, что американское высокоточное оружие останется эффективным в условиях войны.

США перестали поставлять Украине снаряды Excalibur - что сообщалось

Напомним, в мае стало известно, что США прекратили поставки в Украину управляемых артиллерийских снарядов Excalibur после того, как Киев сообщил об их низкой эффективности.

Отмечалось, что глушение Россией систем наведения нескольких образцов вооружений, предоставленных американцами, подорвало ее способность защищать свои территории. В ответ Соединенные Штаты просто прекратили дальнейшие поставки снарядов Excalibur.

Тогда же указывалось и то, что больше всего от российских систем РЭБ пострадали снаряды Excalibur и реактивная артиллерийская система HIMARS.

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