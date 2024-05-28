Эксперты раскрыли, почему GLSDB страдает от РЭБ, а авиабомбы SDB - нет

Ранее в сеть выложили фото бомб GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb), подвешенных под Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Американцы признали, что из-за активного применения россиянами РЭБ эффективность GLSDB оказалась не такой, как думали. Однако похоже на то, что с авиабомбой SDB (на базе которой и построили GLSDB) таких трудностей не существует вообще. Об этом пишет Defense Express .

Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) запускают с земли: фактически это гибрид старого реактивного двигателя и бомбы GBU-39. То есть в обоих случаях используют одну и ту же бомбу SDB. Почему же эффективность систем отличается?

Эксперты объясняют это разной тактикой применения. GLSDB имеет дальность 150 км и ее можно использовать против стационарных объектов, расположенных на расстоянии более 100 км от линии фронта. Речь идет о штабах, узлах связи, складах ГСМ и тому подобное.

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Такие объекты прикрывают полноценные мощные комплексы РЭБ, например, "Тирада-2", которые могут в значительной степени нивелировать эффективность GLSDB.

А что же авиационная GBU-39? Формально она имеет дальность 100+ км (то есть не намного меньше, чем GLSDB), однако для ее достижения самолет-носитель должен находиться на большой высоте, а в условиях наличия у россиян тех же С-400 это крайне опасно.

Поэтому единственным вариантом использования SDB с самолета остается низковысотный полет и сброс с кабрирования. В этом случае дальность GBU-39 может снизиться до 20-30 км.

Таким образом, вряд ли авиационная SDB надолго сталкивается с мощными средствами радиоэлектронной борьбы, а ее инерциальная система на таком расстоянии еще не успевает накопить значительную погрешность.

GBU-39 на вооружении Украины - что известно

Ранее стало известно, что ВСУ начали активно применять американские бомбы GBU-39. Так, на одном из фото можно видеть их под Су-27 Воздушных сил.

На других фотографиях заметили сразу пять Small Diameter Bomb, подвешенных под значительно меньший МиГ-29. Не исключено, что под SDB адаптируют и другие украинские самолеты.

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