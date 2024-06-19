Новый украинский дрон развивает скорость до 100 км/ч, узнали журналисты.

На крупнейшей в Европе выставке оружия Eurosatory возле Парижа, которая проходит во Франции, Украина представила новый дрон-камикадзе.

Как сообщает Bild, об это передает аналитик Юлиан Репке. По словам эксперта, в экспозиции есть украинский дрон-камикадзе "Булава". "Украинский оборонный портал Defense Express называет его аналогом российского "Ланцета" и отмечает, что за границей он представлен под экспортным названием Mace (в переводе - "Булава")", - сказано в публикации.

Скорость "Булавы" - до 100 км/ч, в воздухе этот дрон-камикадзе может находиться более 50 минут. "Украинские дроны-камикадзе "Булава" работают с программным обеспечением с искусственным интеллектом. Это позволяет беспилотнику автоматически находить ранее установленные слабые места в российских танках и БТР во время финального подлета к цели. Текущая производительность составляет 300 штук в месяц и продолжает расти", - говорит Репке.

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Напомним, по данным Bild, на выставке также представили турецкий беспилотный танк Otokar, албанскую БМП, образцы из ОАЭ и Индонезии. Эксперт издания обращает внимание на то, что война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия. Как сообщает Юлиан Репке, оружейники из 62 стран привезли на Eurosatory, которая является крупнейшей в Европе профильной выставкой, более 2000 образцов оружия. По его данным, около 250 делегаций от 96 государств приехали туда как покупатели. При этом ни одна из компаний на выставке не поставляет оружие России.

Война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трем направлениям. По мнению Репке, война дронов усилила потребность в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжелых ракетных комплексов, в то же время нужны тяжелые танки и бронетехника, защищенные от дронов. Гражданские компании переходят на производство оружия. Например, судостроители стали делать морские беспилотники, логистические фирмы - развивать цепочки доставки боеприпасов и пр.

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