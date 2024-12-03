'Убийственный дуэт': в Украине создали комплекс БПЛА с обновленным ударным дроном RAM-2X

Разведывательный дрон "Шарк" и ударный беспилотник RAM-2X прозвали "убийственным дуэтом".

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Украину были представлены новейшие украинские разработки в области БПЛА. Среди них комплекс, который состоит из разведывательного дрона "Шарк" и ударного беспилотника, получившего название RAM-2X.

В Defense Express выяснили, какие задачи будет выполнять "убийственный дуэт".

Отмечается, что новый дрон-камикадзе получил Х-образные аэродинамические поверхности. Он является бороздящим боеприпасом, который предназначен для поражения целей в прифронтовой зоне. Его можно назвать "аналогом" американского Switchblade или российского "Ланцета".

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В издании обратили внимание на то, что "Шарк" и RAM-2X будут работать в связке, которая получила название The Killer Duo ("убийственный дуэт").

RAM-2X является модернизированной версией одного из первых украинских баражирующих боеприпасов украинского дрона RAM II, который был создан на базе "Аист-100" от DeViRo, подчеркнули журналисты. Кроме того, использование Х-образного крыла позволяет сделать дрон более маневровным по сравнению с обычной схемой.

Задачей разведывательного БПЛА "Шарк" будет не только поиск целей и наведение на них RAM-2X, но и работа ретранслятором для боеприпаса, что позволит увеличить как дальность, так и эффективность его применения, считают в издании.

БПЛА в Украине - последние новости

Ранее командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что Украина вышла в паритет с РФ по количеству дронов. На некоторых направлениях фронта украинские военные имеют больше беспилотников, чем оккупанты.

Кроме того, эксперты рассказали, чем немецкие "Мини-Таурусы" интересны для Украины и что они умеют. Эти дроны являются аналогом американского Switchblade или российского "Ланцета".

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