По словам нардепа, в Украине производятся несколько десятков дипстрайков.

Украина уже наносит удары по территории России с помощью ракеты "Фламинго". Тем не менее это не единственная украинская разработка, которая может атаковать цели на расстоянии более 1000 км. Об этом рассказал народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире Espreso.

"Я могу сказать, что они применяются (ракеты "Фламинго" - УНИАН). Где именно - это информация для Генерального штаба. И, поверьте мне, то, что вы видите, что мы залетаем на 1000 плюс уже километров вглубь России и наносим существенный ущерб, это в том числе и вот такого типа ракеты. Это не единственная ракета, которая применяется на такие расстояния украинской стороной по РФ. У нас есть много разных ракет, которые летают на разные расстояния, и "Паляниця", и "Пекло", и тот же "Нептун". И сейчас, я надеюсь, все же свое испытание пройдет "Сапсан", это баллистическая ракета, в отличие от предыдущих, предыдущие это все крылатые ракеты", - поделился он.

Чернев добавил, что у Украины есть разные разработки, которые предназначены для различных целей и имеют свою специфику. Он отметил, что в нашей стране разрабатывают и так называемые ракеты-дроны.

"В Украине производятся, я думаю, что несколько десятков на сегодняшний день именно вот этих дипстрайков. То есть, которые наносят глубокие удары на территории РФ. Каждый из них имеет свою специфику, это для того, чтобы все же проходить и системы ПВО России, что все же там определенную нагрузку на себе нести. Но, поверьте мне, мы развиваемся и появляется все больше и больше продуктов, не только "Фламинго", но и других, которые наносят удары по территории РФ", - подчеркнул нардеп.

Когда стартует массовое производство "Сапсанов" и "Фламинго"

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что серийное производство украинских ракет "Сапсан" и "Фламинго", вероятно, начнется в начале 2026 года. Он отметил, что ракетный комплекс - это сложная техника, содержащая большое количество сложных компонентов.

Романенко поделился, что в начале разработки "Сапсан" потенциально имел лучшие характеристики, чем аналогичный российский комплекс "Искандер". Тем не менее РФ уже давно производит свои ракеты серийно, тогда как украинский комплекс только начинают запускать в производство.

