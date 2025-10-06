Эти ракеты запускают с наземных платформ, поэтому площадки могут передислоцироваться.

Россияне продолжают запускать разговоры о том, что украинской ракеты "Фламинго" не существует. А тем временем украинские военные наносят ими эффективные удары. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он прокомментировал результативность использования ракет "Фламинго", отметив, что их запускают не поодиночке, а в группе.

"Сначала летят "обманки" и дроны, а потом добавляются ракеты. Это перегружает систему вражеской ПВО, и поэтому получается малый процент их сбития. Россияне могут сбивать эти ракеты, но делается все для того, чтобы такая вероятность, благодаря РЭБам и облаку дронов, была минимальной", - отметил он.

Жмайло рассказал, что ракеты "Фламинго" запускаются с наземных платформ, поэтому пусковые площадки постоянно меняются.

Также он рассказал, что Украина пытается максимально скрыть и диверсифицировать производство ракет. В частности, твердое топливо для ракет "Фламинго" будет производиться в Дании.

Он отметил, что россияне пытаются создать иллюзию, что ракет "Фламинго" не существует. По его словам, многие это подхватили, хотя есть соответствующие видеоматериалы, подтверждающие применение этих ракет для ударов.

Ракета "Фламинго" - что известно

Как сообщал УНИАН, офицер воздушных сил Украины в запасе, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский отмечал, что к производству ракеты "Фламинго" привлечены несколько западных стран, что уже может свидетельствовать о ее качестве.

Эксперт пояснил, что одна ракета "Фламинго" не способна уничтожить объекты ВПК, но вместе с другими средствами поражения это может нанести серьезный ущерб российским объектам.

Компания Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго", сообщила, что они уже могут производить до 50 таких ракет в месяц.

Также компания сообщила, что до конца года планируется выход на производство 7 ракет "Фламинго" ежедневно.

