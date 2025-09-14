Производство ракет на самом деле является довольно непростым делом.

Серийное производство украинских ракет "Сапсан" и "Фламинго", вероятно, начнется лишь в начале 2026-го года. Такое мнение в эфире КИЕВ24 озвучил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он отметил, что ракетный комплекс - это сложная техника, содержащая большое количество сложных компонентов. Поэтому производство таких комплексов - это "непростое дело", говорит Романенко.

"По оценкам специалистов, если не на конец этого года, то скорее на начало следующего будет уже на потоке и "Сапсан", и "Фламинго", и ряд других ракетных программ", - заявил генерал-лейтенант.

Видео дня

Романенко отметил, что в начале разработки баллистический комплекс "Сапсан" потенциально имел лучшие характеристики, чем аналогичный российский комплекс "Искандер". Однако Россия уже давно производит свои ракеты серийно, тогда как украинский комплекс только начинают запускать в производство.

Ракетный комплекс "Сапсан": что известно

Как писал УНИАН, проект оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" стартовал около 20 лет назад и задумывался как современный ответ новейшим российским системам вроде "Искандера". Разработка велась КБ "Южное" вместе с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса под господдержкой.

Разработка прошла несколько итераций, но из-за нехватки финансирования, особенно во времена президентства Януковича, проект "Сапсана" де-факто был заморожен. В последующие годы неоднократно заявлялось о планах возобновить проект, однако о реальном прогрессе стало известно лишь в этом году.

В июне стало известно, что "Сапсан" еще в прошлом году прошел испытания, а весной этого года был впервые применен для ударов по российскому агрессору. Точные характеристики ракеты неизвестны, но заявлено, что российский объект, по которому был нанесен удар, находился на расстоянии 300 км от места пуска.

Позже президент Зеленский подтвердил намерения запустить комплекс в серийное производство, но отмечал, что для этого требуется финансирование.

Вас также могут заинтересовать новости: