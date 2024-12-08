Корабли могут стать плацдармом для запуска гиперзвуковых ракет.

Стелс-эсминцы ВМС США класса "Зумвольт" (Zumwalt) называют революцией в войне на море благодаря их конструкции нового поколения и передовым технологиям. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что почти через два десятилетия после начала строительства первого в своем классе USS Zumwalt все еще не готовы к бою и стали жертвами проблем развития, перерасхода средств и неэффективной системы управления.

"Сейчас морские службы модернизируют эсминцы типа Zumwalt для запуска будущих гиперзвуковых ракет, пытаясь сделать эти дорогие военные корабли более полезными, позволяя им поражать цели издалека с большей точностью", - говорится в статье.

Видео дня

Авторы указывают, что эсминцы типа Zumwalt считаются самыми совершенными надводными военными кораблями в мире, оснащенными инновационными военно-морскими технологиями.

"Головной корабль USS Zumwalt ... является самым большим эсминцем в мире, его длина составляет 610 футов (около 186 метров - УНИАН). Он может разместить экипаж из почти 200 моряков и один вертолет MH-60R Seahawk в своем ангаре", - пишет издание.

Кроме того, военные корабли имеют полностью электрическую силовую установку и композитную рубку, покрытую материалом, поглощающим радары, чтобы скрыть их датчики и системы связи.

Впрочем, из-за проблем с производством корабля и больших затрат ВМС США уменьшили количество кораблей класса Zumwalt с 32-х до трех: Zumwalt, USS Michael Monsoor и будущий USS Lyndon B. Johnson:

"Эсминцы были вооружены двумя 155-мм палубными пушками для береговой бомбардировки, но рост затрат на производство сделал боеприпасы для пушек невероятно дорогими".

Отмечается, что Военно-морской флот прекратил закупку боеприпасов в 2016 году, в том же году, когда Zumwalt был введен в эксплуатацию, и публично объявил в 2018 году, что он собирает на слом ныне ненужные главные палубные пушки для новой системы вооружения. В 2021 году тогдашний начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей заявил, что стелс-эсминцы станут первыми военными кораблями ВМС, вооруженными гиперзвуковыми ракетами вместо подводных лодок класса Block V Virginia, сказав, что это будет "важный шаг" к превращению надводных кораблей в ударные платформы.

"Это не похоже на любой другой тип ракет. Эту штуку внутри не зажжешь", - сказал вице-адмирал Джонни Вулф, директор стратегических программ ВМС США.

В то же время аналитик по вопросам обороны в Институте Гудзона Брайан Кларк отметил, что хотя американские стелс-эсминцы были "дорогой ошибкой", ВМС могли "получить от них определенную пользу, превратив их в гиперзвуковую платформу".

Последние новинки американского оружия

В ноябре армия США получила "секретную" ракету большой дальности для истребителей пятого поколения. Первую ракету SiAW будут использовать для тестов - военным надо убедиться, что самолет-носитель может безопасно ее переносить.

Зазнеачается, что контракт на Stand-in Attack Weapon заключили в прошлом году. Его сумма составила 705 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: