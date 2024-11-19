О ракете почти ничего неизвестно, поэтому в ряде СМИ ее называют "секретной".

Корпорация Northrop Grumman объявила о передаче Воздушным силам США первой ракеты класса "воздух-поверхность" SiAW, которую смогут использовать истребители пятого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Первую ракету SiAW будут использовать для тестов - военным надо убедиться, что самолет-носитель может безопасно ее переносить. Отметим, что контракт на Stand-in Attack Weapon заключили в прошлом году. Его сумма составила 705 млн долларов.

О ракете почти ничего неизвестно, поэтому в ряде СМИ ее называют "секретной". Ранее сообщалось, что она базируется на усовершенствованной противорадиолокационной ракете AGM-88E AARGM, которая, в свою очередь, представляет собой развитие хорошо известной AGM-88.

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Последнюю, напомним, активно использует боевая авиация ВСУ. Причем ее носителями нередко выступают старые советские истребители.

В отличие от AGM-88, новое оружие предназначено для уничтожения целей, "которые быстро двигаются". Среди других потенциальных целей SiAW называют радары противовоздушной обороны, пункты управления и пусковые для крылатых и баллистических ракет.

Новое американское оружие США - что известно

Напомним, недавно Соединенные Штаты подняли в небо истребитель F/A-18F Super Hornet с беспрецедентным арсеналом сверхдальнобойных ракет класса "воздух-воздух" нового типа AIM-174B.

Предполагается, что дальность этого оружия будет превышать 200 км. Таким образом, американские самолеты получили ракету, которая теоретически дает им почти полное преимущество в воздухе над большинством истребителей России и КНР.

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