Также на Гуляйпольском направлении противник возобновил штурмовые действия.

На Приднепровском направлении, на Херсонщине, российские оккупанты пытаются оттеснить ВСУ от Антоновских мостов возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на юге противник активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов. Кроме того, враг не уменьшает числа штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям Сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.

В частности, на Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. По словам Волошина, на Херсонщине враг сосредоточил на нескольких точках штурмовые группы для проведения форсирующих действий небольшими группами пехоты.

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"Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов. Также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский. Там противник хочет "взять" какой-то плацдарм, и дальше постепенно - остров за островом, пролив за проливом - осуществить высадку на правый берег", - пояснил Волошин. Он добавил, что, по состоянию на сейчас, все эти попытки тщетны.

По количеству сил и средств, которые враг там сосредоточил, то их вполне хватает для проведения таких штурмовых действий. В то же время, по словам Волошина, их недостаточно для классического форсирования Днепра.

"Однако противник там будет постоянно действовать активно, постоянно держать активность, благодаря тому, что собрал там соответствующее количество сил", - пояснил военный.

На Новопавловском направлении враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам удары, в частности управляемыми авиационными бомбами. Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 атак на позиции наших войск вблизи Новополя, Богатыря, Свободного поля, Новоселки и Зеленого Поля. Как пояснил спикер, враг там продолжает активные действия

На Гуляйпольском направлении противник возобновил штурмовые действия, наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также сейчас пытается атаковать в районе Красного.

"Один штурм был неудачный, но на этом направлении значительно увеличены авиационные удары противника. Наносится ударов неуправляемыми ракетами по Красному, Гуляйполю и еще по нескольким населенным пунктам. Не менее сложная ситуация на Ореховском направлении, где противник применял и авиацию, и дроны. Наши защитники успешно отбили там 2 атаки районах Новоандреевки и Новоданиловки", - рассказал спикер.

На этих направлениях противник придерживается штурмов малыми группами пехоты. Предшествуют таким атакам массированные обстрелы позиций ВСУ. Как пояснил Волошин, россияне наносят массированные удары из разнообразного оружия (бомбами, ракетами и т.д.) по соответствующим украинским сооружениям, зданиям. Затем под прикрытием РЭБ, дронов и авиации на штурм отправляются пехотные группы противника, количеством до 7 человек. Для быстрого передвижения они используют мотоциклы, один из которых оборудован средствами радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на Новопавловском направлении - сложная ситуация. Малыми группами пехоты противник пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

На этом отрезке фронта собрано немало штурмовой пехоты россиян - штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на относительно небольшом участке линии боевого соприкосновения штурмуют позиции ВСУ.

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