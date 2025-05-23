Терен выдал всю правду об отношениях с Белень: 'Сложно сказать, что мы были вместе'

Ветеран шокировал поклонников признанием.

Главный герой 13 сезона шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал об отношениях с победительницей Инной Белень после расставания. По его словам, у них не было очень близких отношений.

В интервью Рамине Эсхакзай он признался, что они с Инной вместе не жили. Какой-то период они общались, но этого было недостаточно для того, чтобы построить крепкие отношения.

"Люди сталкиваются с реальностью - после проекта уже нет такого, что тебе надо обязательно прийти на это свидание, что тебе надо обязательно быть там или в другом месте. Вот у тебя есть новая реальность, новая жизнь, продолжение той жизни, которая была до проекта. Если честно, мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. То есть мы не так часто виделись и у нас не было каких-то суперблизких отношений после проекта", - удивил ветеран.

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Он добавил, что после проекта люди открываются по-новому. И не все, по его словам, готовы к новым ролям. Именно поэтому многие пары распадаются.

"Считаю, что за два месяца чистого общения с финалистками получается часов десять - ты успеешь полюбить человека и многое о нем узнать, чтобы понять, хочешь ли ты дальше с ним жить? По моему мнению, из-за этого пары распадаются после шоу. Присутствует самоцензура, много ограничений на общение. И после проекта исчезают все маски, ты и тебе открываются по-новому. И возможно, не все готовы к восприятию новых ролей", - добавил Терен.

Напомним, ранее "холостяк" Тарас Цымбалюк показался в объятиях девушки.

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