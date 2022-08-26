9 августа на аэродроме в Новофедоровке, откуда ударили по катеру и тральщику, произошла серия взрывов.

Украина потеряла в боях с Россией патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ". Однако врагу уже отомстили.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Офиса президента и в сообщении директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в Twitter.

В тексте о награждении "Крестом военных заслуг" командира морского водолазного судна "Нетешин" ВМС ВСУ штаб-старшины Николая Соколовского отмечается, что Соколовский, в частности, обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера "Славянск" и экипажа рейдового тральщика "Геническ", а также поиска и подъема артиллерийского вооружения и средств связи.

Чмут, в свою очередь, добавил, что катер и тральщик были потоплены в результате удара крылатыми ракетами российских самолетов с Новофедоровке. По его данным, часть экипажа выжила.

Украина отомстила за удары по военным, написал Чмут. Он не стал раскрывать детали.

"В этой войне на море мы потеряли патрульный катер "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ". Оба потоплены во время выполнения задач крылатыми ракетами с самолетов из Новофедоровки. За что уже отомстили", - говорится в сообщении Чмута.

Как писал УНИАН, 9 августа в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Официально российская сторона утверждала, что взрывы произошли "в результате детонации".

По предварительной информации, уничтожено более 20 боевых самолетов россиян. Аэродром выведен из строя.

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