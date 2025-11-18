Часть денег пойдет на поддержку программы PURL.

В течение месяца Испания примет новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Этот пакет будет включать в себя 300 млн на оружие, в рамках нашего договора на 1 млрд евро, который мы обязуемся предоставить по материальной безопасности Украине. 100 млн евро пойдет на программу PURL НАТО, которое пойдет на финансирование срочной закупки систем обороны, которые нужны ВСУ. И 215 млн евро через SAFE, они позволяют финансировать продукцию антидронных систем, радаров. Многие из этих продуктов производят испанские производители", - сказал Санчес.

Он добавил, что кроме этого пакета, Испания также планирует ввести новый финансовый инструмент помощи Украине, привлекая туда 200 млн евро. Он отметил, что проект будет касаться восстановления Украины.

"Этот инструмент будет координироваться новым испанским офисом, который будет заниматься восстановлением Украины. В течение двух месяцев этот офис начнет работать и он будет помогать модернизацией, расширением инфраструктуры, пострадавшей от российских нападений. Потому что сейчас это очень критический момент для украинского общества - энергетический сектор и транспорт. Также Испания сделает совместный проект вместе с ООН для того, чтобы восстанавливать центральную систему отопления в Украине, которая пострадала во время войны", - добавил Санчес.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал соглашение с Францией. Соглашение предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, которая способна уничтожать баллистические ракеты.

Зеленский также сообщил, что кроме визита во Францию и Испанию, он также планирует посетить Турцию. По словам президента, там целью встречи будет "активизация переговоров". Также он сказал, что Украина работает над восстановлением обмена пленными с РФ.

