Также страна хочет помочь Украине после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о намерении его страны сделать вклад объемом 1 млрд евро с целью закупки военного оборудования в США для нужд Украины.

Как сообщает испанское издание El Pais, эти средства будут выделены дополнительно к запланированным расходам на закупку другого оборудования, и в частности генераторов, чтобы помочь Украине после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Испания сохраняет долгосрочную преданность суверенитету и защите Украины, и будет продолжать это делать до тех пор, пока идет война", - подчеркнул Альбарес.

Он уточнил, что в прошлом году Испания предоставила 1 млрд евро на закупку вооружения для Украины, а в этом году ожидается похожая помощь на оружие.

Визит Зеленского в Испанию - что известно

Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. У главы государства запланированы различные встречи, в том числе с королем Испании Фелипе VI и премьер-министром Петро Сансесом.

Зеленский рассчитывает, что Испания больше будет помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Прилагаются усилия, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут Украине больше силы.

