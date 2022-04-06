Javelin - это "медленная" ракета. И именно поэтому российские комплексы активной защиты могут легко ее уничтожить. Но есть одно "но".

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin на самом деле уже хорошо знаком украинским бойцам, потому что первые его партии попали в украинскую армию еще в 2018 году.

В преддверии российского масштабного вторжения союзники Украины значительно активизировали поставки этих комплексов, суммарно предоставив около полутысячи пусковых и более тысячи ракет. А количество Javelin, которое направили Украине с 24 февраля, станет известно, скорее всего, только после победы.

Почему "Джавелин" крут

Следует сразу объяснить, что Javelin разрабатывался в 80-е годы в США и создавался специально для того, чтобы уничтожать советские танки. С учетом их особенностей, тактики использования и местности, где Javelin будет их уничтожать.

Следует напомнить, что во времена Холодной Войны в Пентагоне понимали, что вероятное наступление СССР будет проходить в Европе и предполагает массированное использование бронетехники. Поэтому требовалось максимально простое в использовании оружие, которое будет уничтожать цели на средней дальности видимости в Европе, игнорировать все средства противодействия и уберегать оператора от ответного огня.

Поэтому дальность выстрела Javelin составляет 2,5 км, что является средним значением прямой видимости в Европе. Ракета имеет "мягкий пуск", чтобы не травмировать оператора, который стреляет с плеча. А атака танка идет сверху, в крышу башни,где самая уязвимая зона машины с тонкой броней.

А главное - Javelin отличается принцип "выстрелов и забыл". В отличие от многих других ПТРК, таких как "Стугна" или "Корсар", после запуска необходимости сопровождать цель в прицеле - нет.

Ракета Javelin имеет свою тепловизионную головку самонаведения и после захвата цели летит на нее самостоятельно, пока оператор уже меняет позицию, что позволяет ему избежать соответствующего огня.

То есть Javelin в условиях войны против РФ находится в ситуации, для которой он создавался с самого начала, а также постоянно модернизировался.

Недостатки "Джавелин"

Конечно, все оружие имеет свои плюсы и минусы. И главный из них у Javelin - цена. Использование тепловизионной головки сделало его одним из самых дорогих ПТРК в мире. Стоимость современной версии ракеты оценивается более чем в 200 тысяч долларов, примерно столько же стоит пусковая. Для понимания это в 10 раз дороже стоимости украинских противотанковых комплексов.

Но сейчас в условиях войны для Украины это, конечно, имеет просто минимальное значение. И объективно - это единственный недостаток этого ПТРК. Хотя можно встретить тезисы, обычно от российских "военных экспертов", что Javelin имеет целый ряд дополнительных минусов.

В частности, мол, 2,5 км - это малая дальность, потому что российские танки могут вести огонь на 5 км. Но сразу же следует упомянуть среднюю прямую видимость в Европе и тот факт, что на 5 км российский танк может стрелять только крайне ценной управляемой ракетой. Тем более увидеть расчет ПТРК с танка на расстоянии даже 1 км - малореальная задача.

Другой российский тезис о "недостатке" Javelin - это "медленная" ракета, летящая на максимальную дальность около 13 секунд. И именно поэтому российские комплексы активной защиты могут легко ее уничтожить.

Но дело в том, что ни один серийный российский танк не имеет комплекса активной защиты. Вместо него российские танкисты наварили "мангалы" на башни машин, которые, как оказалось, обладают эффективностью около нуля.

FGM-148 Джавелин - характеристики