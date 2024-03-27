В частности, российский вертолет был уничтожен из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Командир роты ПТРК 36-й отдельной бригады морской пехоты Евгений рассказал об успешном уничтожении российского вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. В частности, на счету подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты - большое количество уничтоженной вражеской техники и даже боевой вертолет Ка-52, больше известный как "Аллигатор".

Командир роты ПТРК Евгений рассказал, что вертолет врага работал по позициям дружественных подразделений. Это событие произошло в июне.

По его словам, с помощью противотанкового комплекса Javelin буквально в последний момент ему удалось захватить цель, и он сделал пуск и через 30 секунд увидел взрыв в небе.

"На следующее утро нам подтвердили уничтожение "Аллигатора", - подчеркнул Евгений.

По его словам Евгения, предоставленный странами-партнерами, является очень эффективным оружием.

"Этот ПТРК хорошо показал себя еще в начале широкомасштабного вторжения, когда мы обороняли Николаев, затем на Авдеевском и Запорожском направлениях, где наше подразделение уничтожило немало техники. В начале мы все были без боевого опыта, приобретали его непосредственно в боях, учились на своих ошибках - как правильно подходить, как захватывать цель, как выбирать огневой рубеж и тому подобное. Сейчас мы передаем опыт новым воинам", - сообщил Евгений.

Потери российской авиации - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за все время полномасштабного вторжения России, с 24 февраля 2022 года, Силам обороны Украины удалось уничтожить 325 вертолетов.

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