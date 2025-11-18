Пакет может касаться средств ПВО для Украины.

Испания пообещала предоставить Украине "существенную" помощь во время визита президента Владимира Зеленского в Мадрид. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это обещание прозвучало на фоне встречи Зеленского с руководителями испанского оборонного сектора. О каких именно типах вооружения идет речь - не указывается.

Сообщается, что встреча состоялась с целью "укрепления противовоздушной обороны Киева". Европейская поездка украинского лидера происходит на фоне всплеска российских атак дронами и ракетами по Украине в последние недели.

Визит Зеленского в Европу - важные новости

Ранее стало известно, что Украина и Франция подписали соглашение, которое предусматривает усиление обороны Киева. В частности в рамках соглашения Украина получит от Франции самолеты Rafale и системы ПВО SAMP/T, способные уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.

Кроме Франции и Испании президент Украины Владимир Зеленский также планирует посетить Европу, где хочет добиться "активизации переговоров". О каких именно переговорах идет речь, президент не сообщил. Однако отметил, что "приоритет Украины - всеми силами приближать окончание войны". Также он сообщил о работе над возобновлением обменов пленных с РФ.

