На вооружении китайских военных может находиться до 250 таких стребителей.

Истребитель J-20, представленный в 2017 году, сделал Китай третьей страной после США и России, имеющей на вооружении стелс-истребители пятого поколения, предназначенные для уклонения от обнаружения радарами. Как пишет Newsweek, по оценкам, на вооружении китайских военных может находиться до 250 истребителей.

"Оснащенные множеством датчиков и способные нести самые дальнобойные китайские ракеты класса "воздух-воздух" PL-15, J-20 постоянно модернизируются. Их основная роль - превосходство в воздухе, что дает Китаю преимущество над стареющим истребительным флотом Индии на их напряженной гималайской границе. Недавно истребители J-20 были замечены на авиабазе Шигатсе в Тибете, недалеко от границы с Индией", - сообщает Newsweek.

В то же время, китайский истребитель Chengdu J-20, несмотря на свои передовые возможности, не может сравниться с американским истребителем F-35, утверждает Ким Минсок, научный сотрудник Корейского форума обороны и безопасности.

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"J-20 имеет большую внутреннюю топливную нагрузку, чем F-35, но он также крупнее. Дальность полета J-20 будет такой же или меньше, чем у F-35. Кроме того, в отличие от F-35, J-20 не может нести внутренние бомбы класса "воздух-земля", что является фундаментальным ограничением J-20", - сказал он в интервью Newsweek.

С момента своего появления J-20 претерпел ряд модернизаций, включая новый мощный двигатель WS-15, который был замечен во время испытаний в Чэнду в 2023 году.

"WS-15 обеспечивает большую тягу, чем промежуточные двигатели, и, помимо прочего, позволит J-20 достичь еще более впечатляющих кинематических характеристик, чем те, которыми он обладает в настоящее время. Он также обеспечит постоянный и истинный суперкруиз (сверхзвуковую скорость без форсажа), что еще больше расширит возможности самолета в его общей роли превосходства в воздухе", - отмечал эксперт по авиационным вопросам Рик Джо.

В то же время, отмечает Минсок, двигатель WS-15 для J-20, хотя и является мощным, все же, как ожидается, будет уступать по характеристикам своему американскому аналогу - двигателю F135 от компании Pratt & Whitney.

"J-20 быстрее, чем F-35, но у Lightning II меньше радиолокационное сечение. У J-20 нет пушки, что может означать, что конструкторы не задумывали его как машину для ведения догфайта. F-35 легче, что может дать ему преимущество в воздушном бою", - отмечал Брент Иствуд, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра R Street Institute.

Истребители F-35 - последние новости

В отчете Счетной палаты США говорится, что на март 2023 года только 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи.

В конце мая в США разбился єкспериментальный истребитель F-35 стоимостью 135 миллионов долларов.

В Турции заявили, что их новый истребитель KAAN лучше американского F-35, поскольку имеет два двигателя, что означает большую мощность, а его радары "видят" на большее расстояние.

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