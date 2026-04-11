Пентагон заключил крупный контракт для ускоренного производства ракет для Patriot, - WSJ

Департамент войны США согласовал с компанией Lockheed Martin условия по контракту на 4,7 млрд долларов, предусматривающему ускорение производства ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Lockheed Martin заявили, что соглашение является продолжением рамочного контракта, объявленного в январе, и позволит компании увеличить поставки рекордного количества проверенных в бою перехватчиков для американских и союзных сил в этом году.

"Наши инвестиции в производственные мощности, персонал и цепочку поставок позволяют нам обеспечивать масштаб и скорость поставок.При наличии необходимых инструментов, отработанных процессов и квалифицированных сотрудников мы готовы поставить рекордное количество боеприпасов в поддержку военных и наших союзников", - подчеркнул президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл.

Видео дня

Отмечается, что система PAC-3 Missile Segment Enhancement предназначена для перехвата баллистических, гиперзвуковых ракет и других воздушных угроз с использованием головок самонаведения производства Boeing. Перехват осуществляется за счёт прямого кинетического удара высокоманёвренного перехватчика.

Есть ли альтернативы Patriot для Украины

Ранее военный эксперт Олег Катков заявил, что сейчас для Украины нет альтернативы зенитно-ракетным комплексам Patriot. Он напомнил, что ракеты покупаются европейцами за деньги в США, и для Соединенных Штатов - это бизнес, потому что они продают ракеты по самостоятельно установленной цене.

