На фоне блокировки Starlink потери России выросли беспрецедентно: NYP раскрыло детали

Издание сообщило, что потери РФ достигли самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения.

На фоне блокировки несанкционированных терминалов Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины.

Издание напомнило, что 1 февраля компания SpaceX заблокировала несанкционированные терминалы Starlink после того, как их обнаружили на российских беспилотниках. Благодаря этому интенсивность штурмовых действий со стороны РФ снизилась.

"В течение трех-четырех дней после остановки они [россияне] действительно сократили штурмовые операции", - подтвердил командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский.

Видео дня

Другой военный, командир подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным "Джеки" рассказал, что еще до блокировки Starlink соотношение потерь на отдельных участках фронта достигало 20 российских военных на одного украинского. По его словам, в обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после ограничения доступа к Starlink - мог расти до 13:1.

По мнению аналитиков, пишет NYP, любое ослабление боевых возможностей России может изменить баланс в пользу Украины.

Отмечается, что отключение Starlink также повлияло на системы связи и методы ведения боевых действий российской армии, затронув самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

"Я уверен, что у россиян есть [альтернативные варианты], но нужно время, чтобы максимально их внедрить, и это займет как минимум четыре-шесть месяцев", - сказал Ярославский.

Например, пишет издание, активность российского подразделения беспилотников "Рубикон" резко сократилась после введения ограничений. Это подразделение использовало Starlink для увеличения дальности ударных дронов и координации атак глубоко в тылу украинских сил, что давало Москве технологическое преимущество на ключевых участках фронта.

Как отмечал Институт изучения войны, обычно "Рубикон" публикует детали своих ударов в Telegram, однако с момента блокировки Starlink эта практика прекратилась, то есть решение SpaceX негативно повлияло на ударную кампанию российского подразделения.

Россияне ищут замену Starlink

Как сообщал УНИАН, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский недавно объяснил, как сейчас действуют оккупанты в связи с блокировкой Starlink. По его словам, "враг, скорее всего, адаптирует и работает с пределами связи, которые находятся на территории Беларуси для того, чтобы выстраивать первый эшелон связи вдоль границ и для распространения его уже на территории Украины".

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко также сообщил, что Россия пытается компенсировать потерю Starlink. По его данным, сейчас Россия разворачивает Wi-Fi мосты, прокладывает оптоволоконные линии и устанавливает LTE-вышки, чтобы восстановить управление войсками. "Но Украина уже работает над альтернативными каналами связи, чтобы защитить свои войска от подобных угроз в будущем", – пояснил военный.

А советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов рассказал, что россияне тестируют связь с платформ в стратосфере вместо утраченных Starlink. Он привел сообщение о начале испытаний стратосферной 5G-платформы в рамках проекта "Барраж-1".

Вас также могут заинтересовать новости: