Украина расходует ракеты к Patriot тревожными темпами: еврокомиссар сказал, что делать

США не способны полностью удовлетворить спрос на ракеты для систем Patriot.

Темпы использования ракет-перехватчиков для систем Patriot вызывают все большее беспокойство, поскольку их производство не успевает за нынешними потребностями.

Как пишет издание Defence Express, беспокойство растет особенно ввиду того, что Украина, а теперь и США вместе с союзниками, активно применяют эти ракеты для отражения атак российских и иранских баллистических ракет.

По данным еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, в течение последних 4 месяцев Силы обороны Украины использовали около 700 ракет к комплексам Patriot, отражая российские ракетные удары по различным объектам, прежде всего по энергетической инфраструктуре, отмечают аналитики со ссылкой на Euronews.

Однако не уточняется, идет ли речь только о ракетах PAC-3 MSE, или также о GEM-T. Отмечается лишь, что речь идет о перехвате российских баллистических ракет.

В то же время в Defense Express обратили внимание, что такая цифра может быть завышенной. В частности, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что за все время войны Украина не имела даже 800 ракет MSE, тогда как страны Персидского залива использовали такое количество только за первые 3 дня боевых действий.

Кубилюс подчеркнул, что в настоящее время США не способны полностью удовлетворить спрос на ракеты для Patriot. Ситуацию осложняет и значительное использование противоракет для перехвата иранских баллистических ракет во время боевых действий на Ближнем Востоке.

По словам еврокомиссара, нынешнее положение дел можно назвать критическим, а чтобы из него выйти, нужно срочно наращивать производство ракет-перехватчиков.

Недовольство темпами производства кинетических ракет PAC-3 MSE, которые наиболее эффективны против баллистических целей, есть и в самих США. Так, в 2024 году компания Lockheed Martin изготовила 620 таких ракет, а в начале этого года заключила соглашение с Пентагоном о постепенном увеличении производства до 2000 единиц. Однако реализация этой программы рассчитана до 2033 года.

Дальнейшие боевые действия США против Ирана показали, что ракеты нужны гораздо раньше, чем рассчитывалось.

При нынешних темпах производства только для восстановления запасов ракет, которые США и их союзники использовали за несколько дней боевых действий, может потребоваться примерно год и три месяца. И это без учета расхода ракет в Украине и текущих заказов других стран, ведь системы Patriot находятся на вооружении многих государств, которые также стремятся увеличить свои запасы перехватчиков.

В такой ситуации, как отмечают эксперты, практически единственным реальным решением проблемы может стать передача лицензий на производство ракет Patriot другим странам. Речь идет не только об экономических интересах, но прежде всего о вопросах безопасности.

Напомним, по данным Reuters, на фоне продолжающихся массированных атак России ПВО Украины может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot.

Также обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива. После начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по странам региона. Речь шла о том, что большое количество целей перехватили ракеты PAC-3 к системе MIM-104 Patriot – такими Украина защищает от российских баллистических ударов энергетическую и военную инфраструктуру.

