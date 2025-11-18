Среди компаний в частности будет Sistemas SA, крупнейший оборонный подрядчик страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Испании Маргарита Роблес встретятся с 13 оборонными и технологическими компаниями Испании, пишет Bloomberg.

Сообщается, что цель встречи - "продемонстрировать все возможности оборонной промышленности Испании". Среди компаний в частности будет Indra Sistemas SA, крупнейший оборонный подрядчик страны. Также будут представлены и менее масштабные производители.

Издание отмечает, что визит Зеленского происходит в тот момент, когда Киев пытается усилить поддержку Европы на фоне наступления РФ. Президент Украины ранее заявлял, что приоритетами Украины является обеспечение систем противовоздушной обороны и ракет. Также он говорил, что визит в Испанию готовился "долго".

Журналисты напоминают, что в прошлом месяце премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил участие Мадрида в программе PURL - приоритетного перечня потребностей Украины. Зеленский и Санчес должны встретиться во вторник после обеда в рамках программы, которая также включает встречи с королем Фелипе VI и визиты в политические и культурные учреждения.

Визит Зеленского в Европу: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, где встретился президентом Эмануэлем Макроном. Во время встречи страны подписали соглашение, которое в частности предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.

Впоследствии президент сообщил, что в ближайшее время также посетит Испанию и Турцию. По его словам, в Турции состоится "активизация переговоров" и добавил, что приоритет Украины "всеми силами приближать окончание войны".

