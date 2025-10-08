Проект называют одним из самых быстрых запусков оборонного производства в истории Нидерландов.

В Нидерландах на площадке компании VDL запустили масштабное производство наземных и воздушных дронов и военных энергетических систем, предназначенных для нужд национальной армии и ВСУ.

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на Defensemirror. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подписал соглашения с участниками проекта - компаниями Milrem Robotics, Tulip Tech и DeltaQuad и охарактеризовал запуск как необходимое ускорение обороноспособности на фоне войны в Украине.

Проект называют одним из самых быстрых запусков оборонного производства в истории Нидерландов: первые производственные линии начали работу за несколько месяцев вместо обычных лет.

Видео дня

Министерство обороны арендовало 120 тыс. кв м производственных площадей, где инфраструктура позволила немедленно развернуть выпуск продукции. Партнерство между Минобороны и VDL рассчитано минимум на 10 лет, а дополнительные линии планируют запускать в течение ближайших месяцев.

Проект имеет стратегическое значение для Нидерландов - он будет снижать зависимость от иностранных поставщиков и повышать автономию в производстве военной техники.

Речь идет о том, что оборудование, сходящее с линий - от дронов до энергетических систем - будет способствовать поддержке ВСУ.

Выпуск оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте более 40% оружия ВСУ произведено в Украине или с Украиной. По его словам, задача для всех задействованных в этом процессе украинских институтов - довести этот показатель до 50% оружия на фронте на конец года.

Зеленский тогда отмечал, что Украина смогла рекордно быстро и качественно наладить производство артиллерии - только САУ "Богдана" ежемесячно производится 40 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: