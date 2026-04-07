10 'Искандеров' могут нанести больше ущерба, чем тот самый 'Орешник', – Флеш

Но, по словам Бескрестнова, мы уже знаем, что такое "Орешник" и какие последствия он для нас будет иметь.

Применение баллистических ракет средней дальности комплекса "Орешник" – это, вероятно, скорее политическая цель, непонятно, зачем россиянам его применять. Десять "Искандеров" могут нанести больше вреда. Об этом в комментарии УНИАН заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Разведка наших партнеров действительно видит, что там происходит в Капустином Яре. Это не секрет. То есть, там есть спутники, которые могут что-то видеть, но я не знаю, откуда такая информация (о возможном ударе в ближайшее время, – прим. ред.). Действительно, от нашего врага можно ожидать чего угодно, но насколько это правда, не знаю. Потому что такие истории, что будет "Орешник", мы уже много раз слышали. И, например, эту я сейчас не очень понимаю", – сказал он.

Но, по словам Бескрестнова, мы уже знаем, что такое "Орешник", и какие последствия он для нас будет иметь.

"И я не понимаю, зачем россиянам его использовать. Мы видели, что он наделал там в Днепре, видели, что он там наделал во Львове. Я не могу сказать, что это какое-то магическое оружие, которое создало какие-то действительно глобальные проблемы. Например, там есть количество этих "балванок", которые пробили крышу, перекрытия, вызвали пожар", – пояснил советник министра.

По его мнению, "Орешник" – это для демонстрации, видимо, силы, политический жест, что можно нанести удар, что "Петриот" ничего не может сделать, и могут ударить, если нужно, туда, куда сочтут нужным, но это не будет тотальным уничтожением объекта.

"Я считаю, что 10 "Искандеров" могут наделать больше беды, чем там тот самый "Орешник". Вторая история, что они могут нанести показательный удар по какому-то пункту принятия решений у нас. Но я не думаю, что это будет, потому что это вызовет у нас симметричные действия. А у нас тоже есть что показать и тоже есть что сделать", – резюмировал Флеш.

Что известно о применении "Орешника" в ближайшее время

Военно-аналитический канал "єРадар" сегодня, 7 апреля, написал, что враг ведет подготовку к нанесению удара по территории Украины с применением баллистических ракет средней дальности комплекса "Орешник". На полигоне "Капустин Яр" якобы оснащены и готовы к применению 2 ракеты данного комплекса.

Ракеты "Орешник": что известно

Как сообщал УНИАН, в январе первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский заявил, что у России сейчас есть всего несколько ракет "Орешник", но страна-агрессор планирует в этом году наладить их серийное производство. Так, по оценкам разведки, сейчас у России есть не более 3-4 таких ракет.

При этом он отметил, что у "Орешника" больше политического, чем военного значения.

В разведке также отметили, что военные возможности России остаются ограниченными. Прежде всего это касается производства бронемашин и артиллерийских систем.

